Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing von 118,5 auf 125,0 Euro angehoben. Gleichzeitig bestätigte die Wertpapierexpertin Vladimira Urbankova in ihrer jüngst veröffentlichten Studie die Einstufung "Accumulate" für die Lenzing-Aktie. Zum Vergleich: Am Donnerstag schlossen die Papiere von Lenzing an der Wiener Börse mit einem Minus von rund 3 Prozent bei 104,20 Euro.

Trotz des derzeitigen Gegenwinds, bleiben die langfristigen Aussichten für das Unternehmen aufrecht, heißt es in der Studie. Nach der jüngsten Kurskorrektur seien die soliden Wachstumsaussichten für Lenzing, einschließlich der positiven Auswirkungen der strategischen Investitionen zur Verteidigung der Marktführerschaft bei Spezialfasern, nicht ausreichend eingepreist.

Das erwartete Ergebnis je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 liegt nun bei 4,21 (bisher: 4,22) Euro, für 2022 erwarten die Analysten 5,32 (bisher: 7,47) Euro und für 2023 sehen sie den Gewinn je Aktie bei 7,92 (bisher 8,71) Euro. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für 2021 auf 4,35 Euro je Aktie, in den Jahren 2022 und 2023 soll diese dann bei 3,0 Euro liegen.

