NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 523 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie liege sowohl über seiner Annahme als auch über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jegliches Anziehen der industriellen Aktivitäten dürfte steigende Schätzungen für den Hersteller industriell genutzter Gase nach sich ziehen, das lege der Ausblick des Unternehmens nahe./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 07:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 07:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.