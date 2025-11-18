L'Oréal Aktie

351,10EUR -1,00EUR -0,28%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

18.11.2025 08:21:28

LOréal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Trends aus China und den USA seien ermutigend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. In China scheine sich der Beauty-Markt allmählich zu erholen, denn der Oktober sei der nun vierte Monat in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 4 Prozent gewesen. Mit Blick auf die USA deuteten die Daten auf fortgesetztes Wachstum im Beauty-Bereich hin, mit einem dritten Monat in Folge im hohen einstelligen Prozentbereich./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
350,95 € 		Abst. Kursziel*:
4,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
351,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,53%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

