FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Einzelhandelsverkäufe im Beauty-Bereich hätten sich im Oktober abgeschwächt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Datenauswertung./ag/la



