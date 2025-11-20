L'Oréal Aktie
|352,30EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
20.11.2025 13:03:39
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Einzelhandelsverkäufe im Beauty-Bereich hätten sich im Oktober abgeschwächt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Datenauswertung./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Deutsche Bank AG
340,00 €
Sell
351,25 €
-3,20%
Sell
352,30 €
-3,49%
Tom Sykes
-
