Meta Platforms Aktie
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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" Microsoft, Alphabet
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 737,54
|
Abst. Kursziel*:
18,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 737,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,64%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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