Meta Platforms Aktie
|610,40EUR
|-11,40EUR
|-1,83%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe bereinigt um Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Brad Erickson am Mittwoch. Meta habe zwar die Prognosespanne für die diesjährigen operativen Aufwendungen erhöht, aber einen Rückgang der Verluste im Bereich Reality Labs (Entwicklung von Zukunftstechnologien für das Metaverse und Künstliche Intelligenz) gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 770,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 697,52
|
Abst. Kursziel*:
10,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 697,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|ROUNDUP: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur mit Umzugsdrohung durch (dpa-AFX)
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|Meta: Mark Zuckerbergs Knuddel-KI Muse beruhigt die Märkte (Spiegel Online)
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|Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI (dpa-AFX)
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21.10.26
|Meta agrees deal to keep Zuckerberg in California despite wealth tax proposal (Financial Times)
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21.10.26
|Meta Platforms: Milliardenstrafe in New Mexico – Aktie legt zu (dpa-AFX)
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21.10.26
|ROUNDUP: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|615,10
|-1,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research