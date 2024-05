NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 495 Euro belassen. Trotz einer überraschend hohen Solvency-II-Quote und ohne anstehenden Refinanzierungsbedarf habe sich der Rückversicherer dafür entschieden, nachrangige Tier-2-Schulden aufzunehmen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hat den Eindruck, dass das Management versucht, die Kapitalstruktur zu optimieren. Um die Eigenkapitalrendite nachhaltig zu steigern, sollte dieses Kapital dazu verwendet werden, den Markt mit höheren Aktienrückkäufen zu überraschen und so den Verschuldungsgrad von Munich Re wieder zu erhöhen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 08:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 08:26 / ET





