Nestlé Aktie
|80,50EUR
|-1,44EUR
|-1,76%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 79 auf 74 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
