Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach den Ende März bestätigten Jahreszahlen 2025 und den Zielen für 2026 von 318 auf 160 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der sprunghafte Anstieg des operativen Ergebnisses und der Ebit-Marge sei vor allem auf das Segment Real Estate & Mortgage zurückzuführen, mit einem starken Wachstum des B2B-Kreditmarktplatzes Europace und einer verbesserten Profitabilität der Value AG, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick hält die Analystin vor allem den neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2029 für entscheidend./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,00 €
|
Abst. Kursziel*:
119,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
111,92%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
02.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
02.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Hypoport auf 160 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
02.04.26
|SDAX aktuell: SDAX gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
01.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
31.03.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.03.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Hypoport SE
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|02.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital