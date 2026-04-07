Shell Aktie
|40,26EUR
|0,64EUR
|1,60%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3500 auf 4400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst bei einer Deeskalation im Iran-Krieg werde die Normalität im Nahen Osten nicht so bald zurückkehren, schrieb Mark Wilson am Donnerstag in seiner Betrachtung der Ölbranche. Angesichts der durchschnittlichen Ölpreise im ersten Quartal dürften die Cashflows der Unternehmen kurzfristig kräftig steigen. Entsprechend hätten die Konsensschätzungen immer noch Luft nach oben, insbesondere bei Repsol, Eni und Galp. Auch längerfristig rechnet Wilson mit erhöhten Ölpreisen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,43 £
|
Abst. Kursziel*:
24,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,17%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|02.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
