Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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02.04.2026 13:56:22

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen am 30. April dürften die anhaltende Dynamik in wichtigen Märkten trotz Gegenwinds durch Währungseffekte belegen, schrieb Marcus Diebel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege aber weiter auf den strategischen Überlegungen des Essenslieferanten sowie der Unsicherheit rund um die Beteiligung, die Großaktionär Prosus verkaufen müsse./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,26 € 		Abst. Kursziel*:
59,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,62%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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