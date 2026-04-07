NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen am 30. April dürften die anhaltende Dynamik in wichtigen Märkten trotz Gegenwinds durch Währungseffekte belegen, schrieb Marcus Diebel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege aber weiter auf den strategischen Überlegungen des Essenslieferanten sowie der Unsicherheit rund um die Beteiligung, die Großaktionär Prosus verkaufen müsse./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST





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