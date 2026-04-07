VINCI Aktie
|132,85EUR
|0,25EUR
|0,19%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 23. April nachbörslich anstehenden Quartalszahlen dürften einen verhaltenen Jahresstart des Mischkonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheit erwartet er kurzfristige Zurückhaltung wegen höherer Kraftstoff- und Energiepreise. Hunt senkte seine leicht seine Ergebnisschätzungen je Aktie. Langfristig verfüge Vinci aber über defensive Eigenschaften./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
144,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
130,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|132,85
|0,19%
