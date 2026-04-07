Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Diese hätten die Markterwartung verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten auch die separat vorgelegten Daten zu den Installationen im Bereich Energiespeicher enttäuscht. Dabei sollte das Energiespeichergeschäft eigentlich gut positioniert sein, um von strukturellem Rückenwind durch das KI-getriebene Wachstum der Stromnachfrage zu profitieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 500,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 364,00
|
Abst. Kursziel*:
37,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 352,82
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,72%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.04.26
|Tesla-Aktie: Morgan Stanley sieht Robotaxi-Sparte vor dem Durchbruch (finanzen.at)
|
06.04.26
|Analyst trotz schwacher Auslieferungszahlen bullish für Tesla-Aktie (dpa-AFX)
|
05.04.26
|Tesla-Aktie wird zum Roboter-Riesen: Musk gibt Startschuss für Optimus-Serie (finanzen.at)
|
04.04.26
|Alphabet-Aktie vor dem Ausbruch? Warum ein Experte Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla sieht (finanzen.at)
|
02.04.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Aktuelle Aktienanalysen
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|02.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital