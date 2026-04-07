Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Dokument sein Bewertungsmodell für den Werbevermarkter. Dabei berücksichtigte er den jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,30 €
|
Abst. Kursziel*:
51,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,50%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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02.04.26
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31.03.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
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26.03.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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24.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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23.03.26
|Ströer-Aktie in Grün: Dividende wird verringert - Aktienrückkauf angekündigt (Dow Jones)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
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|06.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|UBS AG
|02.04.26
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|UBS AG
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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|AstraZeneca Overweight
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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