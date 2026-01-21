Nestlé Aktie
|79,10EUR
|-0,86EUR
|-1,08%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Babynahrung sei für Nestle von eher geringer Bedeutung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe für rund fünf Prozent des Konzernumsatzes. Verbraucher dürften sich allerdings verunsichert fühlen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
73,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,75%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73,25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,02%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
