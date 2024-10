ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle nach der Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Franken belassen. Der Lebensmittelhersteller rechne 2025 mit einer weiter sinkenden operativen Marge, was zusammen mit dem revidierten Ausblick auf 2024 zu einem Rückgang der Konsens-Gewinnschätzungen (EPS) führen dürfte, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer Studie am Donnerstag. Zudem hätten die Schweizer die Wachstumsprognose für den Umsatz aus eigener Kraft nicht wiederholt, wollten aber weiterhin stärker als die Branche wachsen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 09:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 09:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.