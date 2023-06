HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group von 37 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Wasserwirtschaft des Herstellers von Spezialverbindungskomponenten biete strukturelles Wachstum, denn der Klimawandel dürfte steigende Investitionen in Wassersicherheit mit sich bringen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Steilen hat die Bewertung der Aktie übernommen, das Bewertungsmodell vollständig überarbeitet und in der Folge auch das Kursziel neu gesetzt./ck/mis



