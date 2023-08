FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nvidia von 450 auf 615 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "KI-vidia" stoße in neue Dimensionen vor, titelte Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Chipherstellers. Zu schreiben, Nvidia hätte hervorragende Zahlen erzielt, wäre eine glatte Untertreibung, so Wermann. Nvidia profitiere von der stark steigenden Nachfrage nach KI-Chips, bei denen der US-Konzern nahezu eine Monopolsituation besitze. Diese dürfte sich in extrem hohen Umsatz- und Gewinnsteigerungsraten widerspiegeln. Wermann erhöhte seine Prognosen deutlich./ajx/edh



