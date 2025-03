NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ein wahrer Sturm von Sorgen um das Wachstum des Chipherstellers habe die Aktien jüngst stark belastet, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Hinzu kämen Bedenken hinsichtlich der Lieferketten, Zöllen und regulatorischer Risiken. Die Bewertung der Aktien befinde sich nach den jüngsten Verlusten nun aber nahe zehnjähriger Tiefstände./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 03:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 03:49 / UTC



