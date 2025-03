NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der gegenwärtigen US-Politik auf den Halbleitersektor. Der KI-Megatrend stagniere und je nach Sektor komme es zu massiven Einbußen, während die neue Regierung mit Zöllen um sich werfe und die Außenpolitik "scheinbar nach Lust und Laune" ändere. Nvidia oder auch die Broadcom-Aktien seien tief gefallen, blieben aber attraktiv für diejenigen, die über die derzeitige Unruhe hinwegsähen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 02:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 02:50 / UTC



