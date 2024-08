NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach vorgelegten Geschäftsjahreszahlen von 195 auf 176 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Trotz eines vorsichtig optimistischen Tons kürzte Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzung je Aktie für die Jahre 2025 und 2026. Er begründete dies mit negativen Wechselkurs-, Steuer- und Zinseffekten sowie leicht gesenkten Erwartungen an das organische Umsatzwachstum. Entgegen der kurzfristigen Perspektiven bleibt er langfristig optimistisch für die Aktie. Nach einem weiteren problematischen Quartal sollte eine Rückkehr zum Wachstum wieder möglich werden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 05:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 05:52 / UTC



