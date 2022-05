Die Analysten von Warburg Research haben ihre "Hold"-Empfehlung für die Aktien der Polytec bestätigt. Der zuständige Experte Marc-René Tonn beließ auch das Kursziel von 7,5 Euro für die Aktie des heimischen Autozulieferers unverändert. Die Erstquartalszahlen wurden als besser als befürchtet bewertet, aber die Unsicherheiten für das Gesamtjahr 2022 bleiben hoch.

Am Mittwochvormittag notierten die Aktien des Automobilzulieferers an der Wiener Börse bei 5,94 Euro mit plus 0,41 Prozent. Beim Ertrag je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 0,27 Euro für 2022, sowie 0,65 bzw. 1,03 Euro für die beiden Folgejahre. An die Aktionäre sollen 2022 0,10 Euro je Anteilsschein fließen. Für das Folgejahr wird mit einer Gewinnausschüttung pro Aktie von 0,20 Euro gerechnet und 0,30 Euro für 2024.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spo

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

AFA0043 2022-05-11/11:16