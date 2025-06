ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Daten zum abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe insgesamt solide abgeschnitten und den Fokus auf profitables Wachstum erneuert, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Konzern habe zudem nützliche Informationen über die Verbesserungen des Wachstums und der Rentabilität des E-Commerce-Portfolios geliefert./rob/la/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.