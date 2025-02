HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung der Aktien von Renk beim Kursziel von 36 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Aktie des Rüstungsindustrie-Zulieferers sei eine attraktive Investmentchance, um vom Superzyklus im Verteidigungsbereich zu profitieren, schrieb Analyst Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Renk habe finanzielle Versprechen bisher voll erfüllt und hege ehrgeizige Ziele./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.