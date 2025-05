NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto angesichts eines angekündigten Chefwechsels mit einem Kursziel von 5920 Pence auf "Overweight" belassen. Die Nachfolge auf dem Chefsessel untermauere seine These, dass die Aktie des Rohstoffkonzerns unterbewertet sei, schrieb Dominic O'Kane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Wertsteigerung sei ein zentraler Grundsatz der Vorstandsstrategie. Rio Tinto sei unter den diversifizierten Bergbauunternehmen im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika seine einzige "Overweight"-Empfehlung./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 23:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.