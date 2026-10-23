Roche Aktie
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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 376 auf 391 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley begründete das neue Kursziel am Donnerstag mit der nach vorn gerollten Bewertungsbasis für die Schweizer. Die jüngste Kursstärke mache eine weitere Outperformance zwar schwierig, langfristig laufe aber alles solide./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
391,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
389,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
390,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,05%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
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