NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 376 auf 391 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley begründete das neue Kursziel am Donnerstag mit der nach vorn gerollten Bewertungsbasis für die Schweizer. Die jüngste Kursstärke mache eine weitere Outperformance zwar schwierig, langfristig laufe aber alles solide./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST

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