Roche Aktie
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Der diesjährige Pharmatag der Schweizer habe keine Überraschungen geboten, schrieb Michael Leuchten am Montag. Es sei allerdings nun vielleicht noch klarer geworden, dass die 2027 dann hoffentlich zugelassenen Mittel Giredestrant und Fenebrutinib durchstarten müssten. Denn Richtung 2028 täten sich zunächst keine anderen Chancen auf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
22.09.26
|Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse (dpa-AFX)
|
21.09.26
|Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo (dpa-AFX)
|
27.08.26
|Roche: Zwei Krebstests erhalten erweiterte US-Zulassung - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
27.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Roche-Aktie fester: Umsatzrückgang wegen Währungseffekten (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Roche machen weiter Währungseffekte zu schaffen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Roche schlägt mit Lungenkrebsmittel Konkurrenzpräparate (dpa-AFX)
|
19.05.26
|Roche-Aktie höher: Vereinbarung mit MPP für Grippemittel Xofluza (dpa-AFX)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG