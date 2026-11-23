Roche Aktie
|433,00EUR
|9,00EUR
|2,12%
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Schweizer seien zuversichtlich, dass das Krebsmittel Giredestrant (US-Markenname Wilserdly) ihr bisher umsatzstärkstes Präparat werde, schrieb Trung Huynh am Sonntag im Nachgang einer Roadshow mit dem Finanzchef und dem Investor-Relations-Team in Kanada. Sie hätten einen Vergleich zum Antikörper Pembrolizumab von Merck & Co gezogen und seiner Dominanz beim PD-L1-Therapieansatz./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 17:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Outperform
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
397,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
398,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI startet im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|SIX-Handel SMI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|433,00
|2,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)