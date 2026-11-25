Roche Aktie
|445,73EUR
|0,90EUR
|0,20%
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Die klinischen und kommerziellen Möglichkeiten des neuen Brustkrebsmedikaments Wilserdly hätten zentrale Bedeutung für seine jüngste Hochstufung der Aktie gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Zulassungsbedingungen lägen nahe am bestmöglichen Szenario./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
405,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
404,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,58%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
24.11.26
|Handel in Zürich: SLI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|SIX-Handel SMI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|444,85
|0,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.