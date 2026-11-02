Roche Aktie

432,58EUR -1,27EUR -0,29%
Roche ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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02.11.2026 11:21:20

Roche Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 376 auf 420 Franken angehoben. Die Abstufung auf "Neutral" erfolge nach einem mehr als 50-prozentigen Kursanstieg der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten, schrieb Matthew Weston in einer Studie am Montag. Seine mittelfristigen guten Wachstumsaussichten für den schweizerischen Pharmakonzern seien gänzlich intakt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
420,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
398,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
5,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
397,40 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:21 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 432,58 -0,29% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

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12:14 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
12:00 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
11:21 Roche Neutral UBS AG
10:50 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:43 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
10:32 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
10:22 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10:22 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:13 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10:11 GSK Outperform Bernstein Research
10:06 KION GROUP Outperform Bernstein Research
10:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:58 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:42 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
09:35 Danone Outperform Bernstein Research
09:18 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08:51 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:27 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:50 BAT Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:27 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
06:27 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
06:26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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