Roche Aktie
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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit Finanzvorstand Alan Hippe auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Manager des Pharmakonzerns habe sich sehr zuversichtlich gezeigt, im Jahr 2027 gute Finanzergebnisse zu erzielen, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Hold
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
350,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
390,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
390,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,26%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
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