Roche Aktie
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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Gespräch mit Finanzchef Alan Hippe einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Dieser habe sich erfreut über die Giredestrant-Zulassung in den USA mit einem Listenpreis auf Höhe von Konkurrenzprodukten gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Management sei zudem mit Blick auf das Wachstum bis 2030 zuversichtlich./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Underperform
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
406,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-38,45%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
406,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-38,45%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Dienstagshandel in Zürich: SLI notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: SMI leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SMI startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|19:16
|Roche Underperform
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|07:40
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|02.11.26
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
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|Deutsche Bank AG
|07:40
|Roche Outperform
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|28.10.26
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|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
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|23.10.26
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|UBS AG
|23.10.26
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|19:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Aktuelle Aktienanalysen
|19:17
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|19:16
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|14:50
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|13:35
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|Barclays Capital
|13:34
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|Barclays Capital
|13:34
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|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
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|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
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|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
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|10:50
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|Deutsche Bank AG
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|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
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|09:43
|SAFRAN Outperform
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|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
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