Roche Aktie

426,30EUR -3,70EUR -0,86%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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26.10.2026 12:11:46

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
394,80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
394,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,17%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

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Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

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12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 427,10 -0,67% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

Aktuelle Aktienanalysen

12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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