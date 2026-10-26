Roche Aktie
|426,30EUR
|-3,70EUR
|-0,86%
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
335,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
394,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
394,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,17%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:27
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Roche-Aktie wenig bewegt: Analyst korrigiert seine Einschätzung deutlich nach oben (dpa-AFX)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|427,10
|-0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.