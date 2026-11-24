Roche Aktie
|430,85EUR
|-3,15EUR
|-0,73%
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Thomas Schinecker im Rahmen einer hauseigenen Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Pharmakonzerns in sein Umsatzwachstum bleibe robust, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dazu sei der Optimismus mit Blick auf die Markteinführung von Wilserdly/Giredestrant hoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
396,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
396,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|SLI aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|SIX-Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|432,63
|-0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG