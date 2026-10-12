Roche Aktie
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 230 auf 250 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts einer 40-prozentigen Bewertungsprämie auf die Roche-Aktien müssten die beiden Wirkstoffe Giredestrant and Fenebrutinib nun Erfolge bringen, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal bis zum Jahr 2028 keine weiteren wichtigen Treiber mehr anstünden./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
250,00 CHF
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
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