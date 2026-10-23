Roche Aktie

430,00EUR 5,35EUR 1,26%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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23.10.2026 14:54:09

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Outperform
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
392,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
1,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
390,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

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14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:40 Roche Buy UBS AG
13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 423,00 -0,39% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

Aktuelle Aktienanalysen

15:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14:58 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:57 Deutsche Bank Buy UBS AG
14:56 Nestlé Neutral UBS AG
14:56 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:55 Zurich Insurance Neutral UBS AG
14:55 KRONES Kaufen DZ BANK
14:54 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:53 arGEN-X Kaufen DZ BANK
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:53 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
14:52 Nestlé Kaufen DZ BANK
14:52 RENK Kaufen DZ BANK
14:51 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14:50 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
14:49 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
14:42 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:41 VINCI Buy Deutsche Bank AG
14:41 Sartorius vz. Buy UBS AG
14:40 L'Oréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:40 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:40 RELX Buy Deutsche Bank AG
14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:38 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:36 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:35 RELX Overweight Barclays Capital
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
14:35 Hermès Equal Weight Barclays Capital
14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
14:33 Hermès Outperform Bernstein Research
14:32 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14:31 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14:29 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
14:00 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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