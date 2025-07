NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 257,30 Franken auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit einem Quartalsumsatz unterhalb des Bloomberg-Konsens. Auf Halbjahresebene dürften die Schweizer die Erwartungen jedoch erfüllt haben, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr müssten aber noch an den starken Währungsgegenwind angepasst werden. Vosser sieht Korrekturbedarf von etwa drei Prozent./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.