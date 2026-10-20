Ryanair Aktie
|23,27EUR
|0,66EUR
|2,92%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Montag seine Ergebnisschätzungen für die irische Billigfluggesellschaft angesichts der hohen Treibstoffkosten. Für die Wintersaison ist er skeptischer als der Konsens./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,53 €
|
Abst. Kursziel*:
15,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
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|23.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14:19
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|05.05.26
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|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|23,22
|2,70%
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|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:13
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|Santander Buy
|UBS AG
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:20
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
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|UBS AG
|12:22
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|12:21
|AstraZeneca Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
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|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
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|10:49
|Eni Sector Perform
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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