Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Montagnachmittag seine Ergebnisschätzungen für die irische Fluggesellschaft wegen höherer Kerosinkosten und Investitionen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:53 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
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