Ryanair Aktie
|25,40EUR
|-0,02EUR
|-0,08%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Mit Blick auf Investments in die Branche hob Irving Ryanair und IAG als "besonders gut geschützt" hervor. Beide dürften sowohl von sinkenden als auch von weiter hohen Treibstoffpreisen profitieren. Denn bei hohen Kerosinpreisen gerieten schwächere Wettbewerber stärker unter Druck./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,50 €
|
Abst. Kursziel*:
17,65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25,43
|0,04%
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|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
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