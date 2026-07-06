Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Montag vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 03:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Neutral
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27,22 €
|
Abst. Kursziel*:
2,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
27,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,82%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
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