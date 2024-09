NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die angekündigte Übernehme des auf Datensicherung spezialisierten Unternehmens Own Data sei für den Software-Konzern die größte Transaktion seit dem Kauf der Kommunikationsplattform Slack, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Indes wirke sich der Deal nicht wesentlich auf die Finanzkennziffern von Salesforce aus./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 14:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 14:00 / ET



