NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach dem Besuch eines Unternehmensevents auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Zwar sei das Interesse an generativer Künstlicher Intelligenz derzeit groß, doch bewegten sich die Kunden derzeit nur langsam und versuchten, ihre aktuell verfügbaren Systeme zu optimieren, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neue Strategie des Unternehmens sieht er positiv./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 18:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 18:30 / EST



