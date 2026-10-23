SAP Aktie

212,95EUR -1,45EUR -0,68%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 11:51:52

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
258,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
212,20 € 		Abst. Kursziel*:
21,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
212,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,16%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
11:51 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 212,00 -1,12% SAP SE

Aktuelle Aktienanalysen

12:22 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12:21 RENK Buy Warburg Research
12:20 KRONES Buy Warburg Research
12:20 Vossloh Hold Warburg Research
12:19 Barclays Buy UBS AG
12:08 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:00 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:52 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:49 Hermès Sell UBS AG
11:48 Tesla Kaufen DZ BANK
11:32 Eni Buy UBS AG
11:09 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
07:39 Nike Overweight Barclays Capital
07:38 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
07:37 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
07:37 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
07:15 Hermès Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen