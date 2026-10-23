SAP Aktie
|212,95EUR
|-1,45EUR
|-0,68%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
258,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
212,20 €
|
Abst. Kursziel*:
21,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
212,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,16%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|212,00
|-1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.