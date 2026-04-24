SAP Aktie

149,24EUR 9,14EUR 6,52%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 16:45:31

SAP SE Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 150 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Operativ sei der Softwarekonzern gut ins Jahr gestartet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich das starke Wachstum des Cloud-Geschäfts im Jahresverlauf deutlich verlangsamen. Zudem sei die Aktie trotz des starken Kursrückgangs 2026 noch kein "Schnäppchen"./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
147,74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
149,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten