SAP Aktie
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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 150 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Operativ sei der Softwarekonzern gut ins Jahr gestartet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich das starke Wachstum des Cloud-Geschäfts im Jahresverlauf deutlich verlangsamen. Zudem sei die Aktie trotz des starken Kursrückgangs 2026 noch kein "Schnäppchen"./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
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Unternehmen:
SAP SE
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
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Kurs*:
147,74 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Verkaufen
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Kurs aktuell:
149,24 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Armin Kremser
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KGV*:
-
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