SAP Aktie
|194,18EUR
|1,20EUR
|0,62%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Mit Blick auf einen aktuellen Bloomberg-Bericht über die mögliche Streichung von mindestens 10.000 Stellen kalkuliert Analyst Toby Ogg in einer ersten Reaktion vom Donnerstagabend bei angenommenen Gesamtkosten pro Mitarbeiter von 150.000 Euro und einer möglichen Reinvestition der Hälfte der Ersparnis mit einer potenziellen Steigerung des bereinigten operativen Gewinns (Ebit) von 750 Millionen Euro, was wohl ab 2028 voll zum Tragen kommen würde. Sollte die Maßnahme zudem Ende Januar im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 - entsprechend dem üblichen Zeitplan von SAP - bekannt gegeben werden, würde der freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) 2027 die finanziellen Belastungen durch den Stellenabbau auffangen./mis
Dies schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197,00 €
|
Abst. Kursziel*:
39,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
194,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,62%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
10:13
|UBS AG veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|194,28
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.