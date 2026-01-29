SAP Aktie

167,24EUR -30,32EUR -15,35%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

29.01.2026 16:21:16

SAP SE Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
164,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
167,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

