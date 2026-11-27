SAP Aktie
|193,48EUR
|0,50EUR
|0,26%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Neutral" belassen. Aufgetaucht seien Spekulationen über ein weiteres Umstrukturierungsprogramm mit entsprechenden Aussagen des Konzernchefs im September, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend nach einem Bloomberg-Bericht. Er habe die damaligen Spekulationen zunächst skeptisch gesehen, da üblicherweise fünf Jahre vergingen zwischen solchen Prozessen und das jüngste 2024 durchgeführt worden sei. Dies habe 2,3 Milliarden Euro gekostet und 10.000 Arbeitsplätze betroffen. Briest wies aber darauf hin, dass die Mitarbeiterkosten gemessen an ihrem Umsatzanteil bis Ende 2025 gefallen seien und deutlich zur Margenverbesserung der Walldorfer beigetragen hätten. Ein neues Programm dürfte SAP weiter auf das Ziel zubewegen, zum "Rule of Forty"-Unternehmen zu werden. Das sind Softwarekonzerne, deren Umsatzwachstum addiert mit der Gewinnmarge zusammen mindestens 40 Prozent ergeben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
193,88 €
|
Abst. Kursziel*:
10,89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
193,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,12%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP-Aktie leicht schwächer: Konzern prüft offenbar größeren Personalabbau - Stärkere Ausrichtung auf KI (dpa-AFX)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:38
|AKTIE IM FOKUS: SAP in positiven Umfeld schwach - Stellenabbau und Hackerangriff (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP/SAP: Haben 'verdächtige Aktivitäten identifiziert' (dpa-AFX)
|
26.11.26
|WDH/ROUNDUP 3/Kreise: SAP erwägt Abbau von rund 10 Prozent aller Stellen (dpa-AFX)
Analysen zu SAP SE
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|193,24
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.