SAP Aktie
|206,80EUR
|1,20EUR
|0,58%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat SAP
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
207,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
207,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,48%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
10:58
|ROUNDUP: SAP erwartet mit starkem Cloudbestand etwas mehr - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|SAP-Aktie im Plus: Softtwarekonzern bestätigt Gewinnprognose und hebt Cloud-Ausblick an (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|206,75
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research