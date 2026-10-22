SAP Aktie
|214,40EUR
|8,80EUR
|4,28%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Zahlen von 120 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das starke dritte Quartal verfestige den positiven Stimmungsumschwung aus dem zweiten Quartal, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. SAP habe mit Blick auf die wichtigsten operativen Finanzkennzahlen wie den Clouderlösen und dem Betriebsergebnis die Markterwartungen übertroffen und den Umsatzausblick an das obere Ende der zuvor genannten Spannen konkretisiert. Strategisch zeichne sich immer klarer ab, dass die laufende Transformation zum "Autonomous Enterprise" nach der SaaS-Ära erfolgreich sein dürfte. Angesichts des aktuellen Kursniveaus bleibe es aber bei seinem Anlageurteil./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
216,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
214,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:04
|AKTIE IM FOKUS 2: SAP auf Januar-Hoch - Massig Kursziel-Anhebungen nach Zahlen (dpa-AFX)
|
16:32
|ROUNDUP 2: SAP erwartet mit starkem Cloudbestand etwas mehr - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|214,40
|4,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:49
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:48
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|20:48
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:36
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19:11
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|19:00
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:58
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|18:58
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:37
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:20
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|17:18
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|17:16
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|17:14
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG